Рамка для фотографий формата 20х30 см. Багет из полистирола (PS). Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков. Рамка вешается на стену – как вертикально, так и горизонтально, ножки для настольного размещения у нее нет. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.
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