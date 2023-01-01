Фоторамка Мирам 20х30 см, (674463-8)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00071626 Артикул : 674463-8

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Рамка для фотографий формата 20х30 см. Багет из полистирола (PS). Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков. Рамка вешается на стену – как вертикально, так и горизонтально, ножки для настольного размещения у нее нет. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера. Задать вопрос 450 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Рамка для фотографий формата 20х30 см. Багет из полистирола (PS). Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков. Рамка вешается на стену – как вертикально, так и горизонтально, ножки для настольного размещения у нее нет. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.

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