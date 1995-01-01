Фоторамка Мирам 20х30 см, (674463-8)

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Код товара: УТ-00071626 Артикул: 674463-8 Код товара: УТ-00071626 Артикул: 674463-8 Размер фотографии 20х30 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Серый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 20х30 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Серый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка для фотографий формата 20х30 см. Багет из полистирола (PS). Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков. Рамка вешается на стену – как вертикально, так и горизонтально, ножки для настольного размещения у нее нет. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера. Видео Наш обзор

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