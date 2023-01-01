Рамка для фотографий формата 20х30 см. Багет из полистирола (PS). Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков. Рамка вешается на стену – как вертикально, так и горизонтально, ножки для настольного размещения у нее нет. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.