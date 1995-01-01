Фоторамка Мирам 20х30 см, зеленая (653098-8)
Код товара:УТ-00093997
Артикул:653098-8
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии20х30 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаЗелёный
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка МИРАМ для фотографий формата 20х30 см. Широкий зеленый багет с рельефным оформлением выполнен из пластика (полистирол), стекло сделано из этого же материала для безопасности: оно не бьется. Размеры багета: ширина 30 мм, толщина 16 мм. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Ножки у рамки такого размера нет, есть настенное крепление: на крючок или леску.