Рамка МИРАМ для фотографий формата 20х30 см. Широкий зеленый багет с рельефным оформлением выполнен из пластика (полистирол), стекло сделано из этого же материала для безопасности: оно не бьется. Размеры багета: ширина 30 мм, толщина 16 мм. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Ножки у рамки такого размера нет, есть настенное крепление: на крючок или леску.