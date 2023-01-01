Рамка для фотографий формата 20х30 см. Багет цвета «розовое золото» с рельефным сотовым узором выполнен из пластика с металлическим покрытием, его ширина 27 мм, а толщина – 12 мм. Рамка вешается на стену – как вертикально, так и горизонтально, ножки для настольного размещения у нее нет. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.