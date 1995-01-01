Рамка для фотографий, рисунков, постеров формата 20х30 см. Рамка вешается на стену – как вертикально, так и горизонтально, ножки для настольного размещения у нее нет. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков. Фоторамки Мирам с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора.