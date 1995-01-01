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Фоторамка Мирам 20х30 см, светлое дерево (651645-8)

  • 20х30 см, светлое дерево (651645-8)
  • 20х30 см, светлое дерево (651645-8)
  • 20х30 см, светлое дерево (651645-8)
  • 20х30 см, светлое дерево (651645-8)
  • 20х30 см, светлое дерево (651645-8)
  • 20х30 см, светлое дерево (651645-8)
  • 20х30 см, светлое дерево (651645-8)
Код товара:УТ-00060450
Артикул:651645-8

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рамка для фотографий, рисунков, постеров формата 20х30 см. Багет выполнен из пластика под светлое дерево, его ширина 27 мм, а толщина – 12 мм. Рамка вешается на стену – как вертикально, так и горизонтально, ножки для настольного размещения у нее нет. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.