Фоторамка Мирам 20х30 см, серебро (651628-8)
Код товара:УТ-00062166
Артикул:651628-8
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии20х30 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаСеребристый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 20х30 см. Серебристый багет с рельефным сотовым узором выполнен из пластика с металлическим покрытием, его ширина 27 мм, а толщина – 12 мм. Рамка вешается на стену – как вертикально, так и горизонтально, ножки для настольного размещения у нее нет. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.