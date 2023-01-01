Фоторамка Мирам 20х30 см, золотистая (651618-8)
Код товара : УТ-00060440
Артикул : 651618-8
400 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Золотистый
Размер фотографии
20х30 см
Описание
Рамка для фотографий, рисунков, постеров формата 20х30 см. Золотистый багет с рельефным сотовым узором выполнен из пластика, его ширина 27 мм, а толщина – 12 мм. Рамка вешается на стену – как вертикально, так и горизонтально, ножки для настольного размещения у нее нет. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.