Фоторамка Мирам 20х30 см, серебристая (646228-8)
Код товара : УТ-00064364
Артикул : 646228-8
400 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
20х30 см
Описание
Рамка для фотографий формата 20х30 см. Серебристый багет с рифленым узором выполнен из пластика. Рамка подвешивается на стену горизонтально или вертикально, ножка у модели этого размера отсутствует. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков (стрел). Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.