Рамка для фотографий формата 20х30 см. Серебристый багет с рифленым узором выполнен из пластика. Рамка подвешивается на стену горизонтально или вертикально, ножка у модели этого размера отсутствует. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков (стрел). Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.