Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фоторамка Мирам 20х30 см, золотистая (646218-8)

  • 20х30 см, золотистая (646218-8)
  • 20х30 см, золотистая (646218-8)
  • 20х30 см, золотистая (646218-8)
  • 20х30 см, золотистая (646218-8)
  • 20х30 см, золотистая (646218-8)
  • 20х30 см, золотистая (646218-8)
  • 20х30 см, золотистая (646218-8)
Код товара:УТ-00064361
Артикул:646218-8

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Рамка для фотографий формата 20х30 см. Золотистый багет с рифленым узором выполнен из пластика. Рамка подвешивается на стену горизонтально или вертикально, ножка у модели этого размера отсутствует. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков (стрел). Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.