Фоторамка Мирам 20х30 см, золотистая (646218-8)
Код товара : УТ-00064361
Артикул : 646218-8
400 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Золотистый
Размер фотографии
20х30 см
Описание
Рамка для фотографий формата 20х30 см. Золотистый багет с рифленым узором выполнен из пластика. Рамка подвешивается на стену горизонтально или вертикально, ножка у модели этого размера отсутствует. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков (стрел). Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.