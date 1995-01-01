Рамка для фотографий формата 20х30 см. Золотистый багет с рифленым узором выполнен из пластика. Рамка подвешивается на стену горизонтально или вертикально, ножка у модели этого размера отсутствует. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков (стрел). Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.
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