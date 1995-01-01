Рамка МИРАМ для фотографий формата 20х30 см. Широкий зеленый багет с рельефным оформлением выполнен из пластика (полистирол), стекло сделано из этого же материала для безопасности: оно не бьется. Размеры багета: ширина 28 мм, толщина 15 мм. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Ножки у модели такого размера нет, но есть настенное крепление, на крючок или леску, причем повесить рамку можно как вертикально, так и горизонтально.