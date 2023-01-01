Фоторамка Мирам 15х21 см, мятная (653198-6)
Код товара : УТ-00068237
Артикул : 653198-6
330 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Полистирол
Цвет багета
Зелёный
Размер фотографии
15х21 см
Описание
Рамка для фотографий формата 15х21 см. Тонкий багет из полистирола (PS), стекло минеральное, задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности – как вертикально, так и горизонтально. Также имеется крепление на стену.