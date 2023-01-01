Фоторамка Мирам 15х21 см, персиковый (653190-6)
Код товара : УТ-00068236
Артикул : 653190-6
330 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Полистирол
Цвет багета
Розовый
Размер фотографии
15х21 см
Описание
Рамка для фотографий формата 15х21 см. Тонкий багет из полистирола (PS), оргстекло, задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности – как вертикально, так и горизонтально. Также имеется крепление на стену.