Фоторамка Мирам 15х21 см белая (653162-6)
Код товара : УТ-00067693
Артикул : 653162-6
350 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Полистирол
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
15х21 см
Описание
Рамка для фотографий формата 10х15 см. Тонкий багет из полистирола (PS), задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности – как вертикально, так и горизонтально. Также имеется крепление на стену.