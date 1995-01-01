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Фоторамка Мирам 15х21 см, графит (652589-6)

  • 15х21 см, графит (652589-6)
  • 15х21 см, графит (652589-6)
  • 15х21 см, графит (652589-6)
  • 15х21 см, графит (652589-6)
  • 15х21 см, графит (652589-6)
  • 15х21 см, графит (652589-6)
  • 15х21 см, графит (652589-6)
Код товара:УТ-00079974
Артикул:652589-6

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рамка для фотографий формата 15х21 см. Широкая ножка позволяет ставить рамку на стол как вертикально, так и горизонтально, также предусмотрено настенное крепление. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 металлических лепестков. Фоторамки Мирам с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора.