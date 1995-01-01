Фоторамка Мирам 15х21 см, графит (652589-6)

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Код товара: УТ-00079974 Артикул: 652589-6 Код товара: УТ-00079974 Артикул: 652589-6 Размер фотографии 15х21 см (А5) Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Серый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 15х21 см (А5) Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Серый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка для фотографий формата 15х21 см. Широкая ножка позволяет ставить рамку на стол как вертикально, так и горизонтально, также предусмотрено настенное крепление. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 металлических лепестков. Фоторамки Мирам с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора. Видео Наш обзор

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