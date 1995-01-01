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Фоторамка Мирам 15х21 см, серебристая (646228-6)

  • 15х21 см, серебристая (646228-6)
  • 15х21 см, серебристая (646228-6)
  • 15х21 см, серебристая (646228-6)
  • 15х21 см, серебристая (646228-6)
  • 15х21 см, серебристая (646228-6)
Код товара:УТ-00064363
Артикул:646228-6

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рамка для фотографий формата 15х21 см. Серебристый багет с рифленым узором выполнен из пластика. Широкая ножка позволяет ставить рамку на стол как вертикально, так и горизонтально, также предусмотрено настенное крепление. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 металлических лепестков (стрел). Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.