Фоторамка Мирам 15х21 см, серебристая (646228-6)
Код товара:УТ-00064363
Артикул:646228-6
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии15х21 см (А5)
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаСеребристый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 15х21 см. Серебристый багет с рифленым узором выполнен из пластика. Широкая ножка позволяет ставить рамку на стол как вертикально, так и горизонтально, также предусмотрено настенное крепление. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 металлических лепестков (стрел). Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.