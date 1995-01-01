Фоторамка Мирам 15х21 см, голубая (642398-6)

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Код товара: УТ-00069424 Артикул: 642398-6 Код товара: УТ-00069424 Артикул: 642398-6 Размер фотографии 15х21 см (А5) Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Синий/голубой Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 15х21 см (А5) Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Синий/голубой Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка для фотографий формата 15х21 см. Рельефный пластиковый багет голубовато-зеленого цвета морской волны с растительным орнаментом. Задник выполнен из плотного листа оргалита и фиксируется несколькими металлическими лепестками (стрелами). Рамка оснащена ножкой и креплением на стену, при этом она может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Ширина х высота багета: 23 х 15 мм. Видео Наш обзор

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