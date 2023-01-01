Фоторамка Мирам 15х21 см, голубая (642398-6)
Код товара : УТ-00069424
Артикул : 642398-6
330 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Синий/голубой
Размер фотографии
15х21 см
Описание
Рамка для фотографий формата 15х21 см. Рельефный пластиковый багет голубовато-зеленого цвета морской волны с растительным орнаментом. Задник выполнен из плотного листа оргалита и фиксируется несколькими металлическими лепестками (стрелами). Рамка оснащена ножкой и креплением на стену, при этом она может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Ширина х высота багета: 23 х 15 мм.