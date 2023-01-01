Рамка для фотографий формата 15х21 см. Тонкий багет из полистирола (PS), задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности – как вертикально, так и горизонтально. Также имеется крепление на стену.