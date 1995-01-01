Рамка МИРАМ для фотографий формата 13х18 см. Багет в классическом черном цвете с волнистым рельефом выполнен из пластика (полистирол), стекло сделано из этого же материала. Размеры багета: ширина 20 мм, толщина 12 мм. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Складная ножка позволяет поставить рамку на стол или полку: как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Есть и настенное крепление: на крючок или леску.