Фоторамка Мирам 13х18 см, бежевая (640245-5)
Код товара:УТ-00090900
Артикул:640245-5
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии13х18 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаБежевый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 13 х 18 см. Рельефный бежевый багет выполнен из полистирола, задник из плотного листа оргалита (ДВП) прижимается к нему несколькими гибкими металлическими стрелами, стекло небьющееся (прозрачный лист полистирола). Имеется ножка-подставка и крепление для подвешивания на стену: как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора!
Рамки Мирам производятся в России.