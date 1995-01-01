Рамка для фотографий формата 13 х 18 см. Рельефный бежевый багет выполнен из полистирола, задник из плотного листа оргалита (ДВП) прижимается к нему несколькими гибкими металлическими стрелами, стекло небьющееся (прозрачный лист полистирола). Имеется ножка-подставка и крепление для подвешивания на стену: как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора!

Рамки Мирам производятся в России.