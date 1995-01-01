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Фотоальбом Мирам 10x15 см, 300 фото, алмазы, фиолетовый

  • 10x15 см, 300 фото, алмазы, фиолетовый
  • 10x15 см, 300 фото, алмазы, фиолетовый
  • 10x15 см, 300 фото, алмазы, фиолетовый
  • 10x15 см, 300 фото, алмазы, фиолетовый
  • 10x15 см, 300 фото, алмазы, фиолетовый
  • 10x15 см, 300 фото, алмазы, фиолетовый
  • 10x15 см, 300 фото, алмазы, фиолетовый
Код товара:УТ-00080800
Артикул:30131

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Альбом с кармашками для 300 фотографий формата 10х15 см. Пластиковые листы скреплены с картонной обложкой методом термосварки. На одной странице размещается три фотографии, места для подписи у этого альбома не предусмотрено.