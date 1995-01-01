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Фотоальбом Мирам 10x15 см 200 фото, цветы, синий

  • 10x15 см 200 фото, цветы, синий
  • 10x15 см 200 фото, цветы, синий
  • 10x15 см 200 фото, цветы, синий
  • 10x15 см 200 фото, цветы, синий
  • 10x15 см 200 фото, цветы, синий
  • 10x15 см 200 фото, цветы, синий
  • 10x15 см 200 фото, цветы, синий
  • 10x15 см 200 фото, цветы, синий
  • 10x15 см 200 фото, цветы, синий
Код товара:УТ-00079036
Артикул:31225

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Альбом с кармашками для 200 фотографий формата 10х15 см. Пластиковые листы скреплены с картонной обложкой методом термосварки. На одной странице размещается две фотографии, места для подписи у этого альбома не предусмотрено. Оформление: цветы.