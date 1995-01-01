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Фотоальбом Мирам 10x15 см 200 фото, алмазы, бежевый

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Код товара: УТ-00079032 Артикул: 30025 Код товара: УТ-00079032 Артикул: 30025 Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 200 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Другое Количество листов / страниц 200 / 100 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц термосварка Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 200 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Другое Количество листов / страниц 200 / 100 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц термосварка Описание Альбом с кармашками для 200 фотографий формата 10х15 см. Пластиковые листы скреплены с картонной обложкой методом термосварки. На одной странице размещается две фотографии, места для подписи у этого альбома не предусмотрено. Оформление: геометрические узоры (алмазы). Видео Наш обзор

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