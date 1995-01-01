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Фоторамка Мирам 10х15 см бежевая с серебром (653368-4)

  • 10х15 см бежевая с серебром (653368-4)
  • 10х15 см бежевая с серебром (653368-4)
  • 10х15 см бежевая с серебром (653368-4)
  • 10х15 см бежевая с серебром (653368-4)
  • 10х15 см бежевая с серебром (653368-4)
Код товара:УТ-00089538
Артикул:653368-4

Товар не найден

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Описание
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Описание

Рамка МИРАМ для фотографий и открыток формата 10х15 см. Широкий багет в классическом стиле выполнен в цвете выбеленного дерева с двойной серебристой окантовкой. Материал багета и защитного стекла: безопасный для здоровья полистирол. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Рамку можно поставить на стол или полку, а также закрепить на стене: на крючок или леску.