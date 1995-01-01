Фоторамка Мирам 10х15 см, белый мрамор (651675-4)
Код товара:УТ-00079964
Артикул:651675-4
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии10х15 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаБелый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 10х15 см. Широкая ножка позволяет ставить рамку на стол как вертикально, так и горизонтально, также предусмотрено настенное крепление. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 металлических лепестков. Фоторамки Мирам с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора.