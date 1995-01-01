Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фоторамка Мирам 10х15 см, белая (651660-4)

  • 10х15 см, белая (651660-4)
  • 10х15 см, белая (651660-4)
  • 10х15 см, белая (651660-4)
  • 10х15 см, белая (651660-4)
  • 10х15 см, белая (651660-4)
Код товара:УТ-00067690
Артикул:651660-4

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Рамка для фотографий формата 10х15 см. Тонкий серебристый багет из полистирола (PS), задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности – как вертикально, так и горизонтально. Также имеется крепление на стену.