Фоторамка Мирам 10х15 см, светлое дерево (651645-4)
Код товара:УТ-00060448
Артикул:651645-4
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии10х15 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаСветло-коричневый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из пластика под светлое дерево, его ширина 27 мм, а толщина – 12 мм. Широкая ножка позволяет ставить рамку на стол как вертикально, так и горизонтально, также предусмотрено настенное крепление. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 металлических лепестков. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.