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Фоторамка Мирам 10х15 см золотая (647211-4)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073368 Артикул : 647211-4

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Рамка для фотографий формата 10х15 см. Тонкий багет из полистирола (PS), задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности – как вертикально, так и горизонтально. Также имеется крепление на стену. Задать вопрос 220 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Рамка для фотографий формата 10х15 см. Тонкий багет из полистирола (PS), задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности – как вертикально, так и горизонтально. Также имеется крепление на стену.

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