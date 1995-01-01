Фоторамка Мирам 10х15 см, серебристая (646228-4)

<







>



Код товара: УТ-00064362 Артикул: 646228-4 Код товара: УТ-00064362 Артикул: 646228-4 Размер фотографии 10х15 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Серебристый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 10х15 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Серебристый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка для фотографий формата 10х15 см. Серебристый багет с рифленым узором выполнен из пластика. Широкая ножка позволяет ставить рамку на стол как вертикально, так и горизонтально, также предусмотрено настенное крепление. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков (стрел). Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.