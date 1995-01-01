Фоторамка Мирам 10х15 см, серебристая (646228-4)
Код товара:УТ-00064362
Артикул:646228-4
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии10х15 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаСеребристый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 10х15 см. Серебристый багет с рифленым узором выполнен из пластика. Широкая ножка позволяет ставить рамку на стол как вертикально, так и горизонтально, также предусмотрено настенное крепление. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков (стрел). Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.