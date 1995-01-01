Рамка МИРАМ для фотографий формата 10х15 см. Синий багет в классическом стиле выполнен с легким эффектом старения. Материал багета и защитного стекла: безопасный для здоровья полистирол. Размеры багета: ширина 25 мм, толщина 16 мм. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Складная ножка позволяет поставить рамку на стол или полку как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, есть и настенное крепление: на крючок или леску.