Фоторамка Мирам 10х15 см, голубая (642398-4)
Код товара:УТ-00069423
Артикул:642398-4
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии10х15 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаСиний/голубой
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 10х15 см. Рельефный пластиковый багет голубовато-зеленого цвета морской волны с растительным орнаментом. Задник выполнен из плотного листа оргалита и фиксируется несколькими металлическими лепестками (стрелами). Рамка оснащена ножкой и креплением на стену, при этом она может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Ширина х высота багета: 23 х 15 мм.