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Фоторамка Мирам 10х15 см, голубая (642398-4)

  • 10х15 см, голубая (642398-4)
  • 10х15 см, голубая (642398-4)
  • 10х15 см, голубая (642398-4)
  • 10х15 см, голубая (642398-4)
  • 10х15 см, голубая (642398-4)
Код товара:УТ-00069423
Артикул:642398-4

Товар не найден

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Описание
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Описание

Рамка для фотографий формата 10х15 см. Рельефный пластиковый багет голубовато-зеленого цвета морской волны с растительным орнаментом. Задник выполнен из плотного листа оргалита и фиксируется несколькими металлическими лепестками (стрелами). Рамка оснащена ножкой и креплением на стену, при этом она может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Ширина х высота багета: 23 х 15 мм.