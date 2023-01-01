Рамка для фотографий формата 10х15 см. Рельефный пластиковый багет голубовато-зеленого цвета морской волны с растительным орнаментом. Задник выполнен из плотного листа оргалита и фиксируется несколькими металлическими лепестками (стрелами). Рамка оснащена ножкой и креплением на стену, при этом она может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Ширина х высота багета: 23 х 15 мм.