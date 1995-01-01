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Фоторамка Мирам 10х15 см, белая (640261-4)

  • 10х15 см, белая (640261-4)
  • 10х15 см, белая (640261-4)
  • 10х15 см, белая (640261-4)
  • 10х15 см, белая (640261-4)
  • 10х15 см, белая (640261-4)
  • 10х15 см, белая (640261-4)
  • 10х15 см, белая (640261-4)
Код товара:УТ-00089106
Артикул:640261-4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рамка МИРАМ для фотографий формата 10х15 см. Багет в классическом белом цвете с волнистым рельефом выполнен из пластика (полистирол), стекло сделано из этого же материала. Размеры багета: ширина 20 мм, толщина 12 мм. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Складная ножка позволяет поставить рамку на стол или полку: как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Есть и настенное крепление – на крючок.