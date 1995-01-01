Фоторамка Мирам 10х15 см, бежевая (640245-4)
Код товара:УТ-00090899
Артикул:640245-4
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии10х15 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаБежевый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 10 х 15 см. Рельефный бежевый багет выполнен из полистирола, задник из плотного листа оргалита (ДВП) прижимается к нему несколькими гибкими металлическими стрелами, стекло небьющееся (прозрачный лист полистирола). Имеется ножка-подставка и крепление для подвешивания на стену: как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора!
Рамки Мирам производятся в России.