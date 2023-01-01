Фоторамка Мирам 10х15 см, золотистая (636411-4)
Код товара : УТ-00066905
Артикул : 636411-4
130 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Полистирол
Цвет багета
Золотистый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Рамка для фотографий формата 10х15 см. Тонкий золотистый багет из полистирола (PS), задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности – как вертикально, так и горизонтально. Также имеется крепление на стену.