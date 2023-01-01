Описание

Высокое быстродействие для фотографий в более высоком качестве, производительности приложений и видео Full HD

Карта SanDisk Ultra® microSD™ UHS-I дает вам настоящую свободу снимать и сохранять еще больше фотографий и видео чем когда-либо, а также делиться ими. На карте SanDisk Ultra microSD хватит места, чтобы сохранить еще больше данных, а благодаря скорости передачи данных до 140 Мбайт/с2 вы сможете быстро переносить материалы. Эта карта, идеально подходящая для смартфонов и планшетов на базе Android, обеспечивает высокое быстродействие приложений за счет класса скорости A1.3

Приложение SanDisk® Memory ZoneTM для удобного управления файлами

Приложение SanDisk® Memory Zone, доступное в магазине приложений Google Play, дает возможность просматривать все файлы с вашего телефона, получать к ним доступ и выполнять их резервное копирование. Это приложение также может автоматически перемещать файлы с устройства на карту памяти, чтобы освободить место7

Совместимость с устройством чтения MobileMate® USB 3.08

Используя карт-ридер MobileMate® USB 3.0 для карт microSD™, вы можете быстро переносить большие объемы файлов, что сэкономит вам время при частом копировании.

Характерстики

Интерфейс: microSDXC UHS-I

Объем: 128 Гб

Габариты (Д х Ш х В): 1.02 x 14.99 x 10.92 мм

Вес: 4.54 г

Рабочая температура: от -25°C до 85°C

Температура хранения: от -40°C до 85°C

Сертификация: CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES

Оговорки