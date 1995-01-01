Карта памяти SanDisk MicroSDXC 64GB Ultra UHS-I 140Mb/s, без адаптера
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Характеристики
Описание
Высокое быстродействие для фотографий в более высоком качестве, производительности приложений и видео Full HD
Карта SanDisk Ultra® microSD™ UHS-I дает вам настоящую свободу снимать и сохранять еще больше фотографий и видео чем когда-либо, а также делиться ими. На карте SanDisk Ultra microSD хватит места, чтобы сохранить еще больше данных, а благодаря скорости передачи данных до 140 Мбайт/с2 вы сможете быстро переносить материалы. Эта карта, идеально подходящая для смартфонов и планшетов на базе Android, обеспечивает высокое быстродействие приложений за счет класса скорости A1.3
Приложение SanDisk® Memory ZoneTM для удобного управления файлами
Приложение SanDisk® Memory Zone, доступное в магазине приложений Google Play, дает возможность просматривать все файлы с вашего телефона, получать к ним доступ и выполнять их резервное копирование. Это приложение также может автоматически перемещать файлы с устройства на карту памяти, чтобы освободить место7
Совместимость с устройством чтения MobileMate® USB 3.08
Используя карт-ридер MobileMate® USB 3.0 для карт microSD™, вы можете быстро переносить большие объемы файлов, что сэкономит вам время при частом копировании.
Характерстики
- Интерфейс: microSDXC UHS-I
- Объем: 128 Гб
- Габариты (Д х Ш х В): 1.02 x 14.99 x 10.92 мм
- Вес: 4.54 г
- Рабочая температура: от -25°C до 85°C
- Температура хранения: от -40°C до 85°C
- Сертификация: CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES
Оговорки
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. 1 ТБ = 1 000 000 000 000 байт. Фактически доступный пользователю объем памяти меньше.
- [для моделей емкостью 256 ГБ – 1 ТБ] Скорость чтения до 150 МБ/с. При производстве используется запатентованная технология, позволяющая добиться скорости выше 104 МБ/с по стандарту UHS-I, но для этого совместимые устройства также должны поддерживать такую скорость. Скорость записи ниже. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от используемого устройства, интерфейса, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.[для моделей емкостью 64 ГБ – 128 ГБ] Скорость чтения до 140 МБ/с. При производстве используется запатентованная технология, позволяющая добиться скорости выше 104 МБ/с по стандарту UHS-I, но для этого совместимые устройства также должны поддерживать такую скорость. Скорость записи ниже. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от используемого устройства, интерфейса, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.[для моделей емкостью 32 ГБ] Скорость чтения до 120 МБ/с. При производстве используется запатентованная технология, позволяющая добиться скорости выше 104 МБ/с по стандарту UHS-I, но для этого совместимые устройства также должны поддерживать такую скорость. Скорость записи ниже. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от используемого устройства, интерфейса, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт. [для моделей емкостью 16 ГБ] Скорость чтения до 98 МБ/с; скорость записи ниже. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; скорость работы карты может быть ниже в зависимости от устройства, интерфейса, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ =1 000 000 байт.
- Класс быстродействия А1: чтение — 1500 операций ввода/вывода, запись — 500 операций ввода/вывода. По данным собственного тестирования. Результат зависит от устройства, типа приложения и других факторов.
- Поддержка видео с разрешением Full HD (1920 x 1080) зависит от устройства, свойств файлов и других факторов. См. www.sandisk.com/HD.
- Только карта памяти. См. www.sandisk.com/proof.
- Требуются загрузка и установка; подробнее на www.sandiskmemoryzone.com
- По данным собственного тестирования с использованием устройства чтения USB 3.0 и изображений при среднем размере файла 3,55 МБ (всего до 3,7 ГБ). Результаты зависят от используемого устройства, свойств файлов и других факторов.
- Устройство чтения не входит в комплект поставки.