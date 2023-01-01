Описание

Быстрая передача данных

Благодаря технологии SanDisk QuickFlow10 эта карта памяти оптимизирует быстродействие для быстрого переноса данных со скоростью чтения до 170 МБ/с.9 Используйте вместе с устройством чтения карт SanDisk Professional PRO-READER SD и microSD (приобретается отдельно) для достижения максимальной скорости.

Скорость записи до 80 МБ/с

Снимайте динамичные фотосюжеты или видео в формате 4K UHD2 благодаря скорости записи до 80 МБ/с.9 Снимайте больше и быстрее с картой памяти SanDisk Extreme® microSDXC™ UHS-I.

Отличный вариант для съемки видео 4K UHD2

Это идеальное решение для съемки во время активного отдыха, поездок на выходных и спортивных мероприятий, где ценен каждый кадр. Скоростной класс 3 по стандарту UHS (U3) и скоростной класс видео 30 (V30) карты памяти SanDisk Extreme® microSD™ UHS-I емкостью до 1 ТБ1 означают, что с ее помощью можно записывать видео с разрешением 4K UHD и Full HD без помех.5

Загружайте приложения быстрее с A2

Спецификация A27 карты SanDisk Extreme microSD — залог того, что приложения будут работать быстрее, а пользоваться смартфоном в целом станет удобнее.

Надежная конструкция для использования в экстремальных условиях

Карты памяти SanDisk Extreme microSDHC и microSDXC UHS-I ударопрочны и водонепроницаемы, устойчивы к перепадам температур и воздействию рентгеновских лучей4. Наслаждайтесь приключениями и не беспокойтесь о надежности карты памяти.

Емкость: 64 ГБ

Совместимость: со всеми устройствами, поддерживающими microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I и microSDXC UHS-I

Габариты (Д х Ш х В): 1.02 x 14.99 x 10.92 мм

Скорость последовательного чтения: до 170 МБ/с

Скорость последовательной записи: до 80 МБ/с

Оговорки

Не все устройства поддерживают формат карт памяти microSDXC. Дополнительную информацию можно получить у производителя устройства.