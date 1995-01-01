Карта памяти microSDXC™ обеспечивает исключительно высокую скорость для быстрой передачи данных, работы приложений и видео в формате 4K UHD.2 Эта высокоскоростная карта Extreme Pro microSD SDXC, идеальная для смартфонов на базе Android™, экшн-камер и дронов, записывает видео в формате 4K UHD, поддерживает видео Full HD и фотографии с высоким разрешением. Сверхбыстрая карта памяти SanDisk Extreme PRO microSDXC™ читает данные со скоростью до 200 МБ/с8 и записывает со скоростью до 140 МБ/с.8 Кроме того, она имеет класс скорости A2, благодаря чему приложения будут работать быстрее и пользоваться смартфоном станет еще удобнее.5

Емкость: 256 ГБ

Совместимость: с устройствами, поддерживающими SDXC или SDXC UHS-I

Габариты (Д х Ш х В): 1.02 x 14.99 x 10.92 мм

Скорость последовательного чтения: до 200 Mбайт/с

Скорость последовательной записи: до 140 Mбайт/с

Оптимизация рабочих процессов

Благодаря технологии SanDisk QuickFlow9 эта карта памяти оптимизирует быстродействие для быстрого переноса данных со скоростью чтения до 200 МБ/с8 (64 ГБ–1 ТБ). Используйте вместе с устройством чтения карт SanDisk Professional PRO-READER SD и microSD™ (приобретается отдельно) для достижения максимальной скорости.

Скорость записи до 140 МБ/с

Снимайте динамичные фотосюжеты и видео в формате 4K UHD2 благодаря скорости записи до 140 МБ/с.8 Снимайте больше и быстрее с картой памяти SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I.

Превосходно подходит для съемки видео в формате 4K UHD

Это идеальное решение для съемки во время активного отдыха, поездок на выходных и спортивных мероприятий, где ценен каждый кадр. Скоростной класс 3 по стандарту UHS (U3) и скоростной класс видео 30 (V30) карты памяти SanDisk Extreme PRO microSD UHS-I емкостью до 1 ТБ1 означают, что с ее помощью можно записывать видео с разрешением 4K UHD2 и Full HD без помех.4

Загружайте приложения быстрее с A2

Спецификация A25 карты SanDisk Extreme PRO microSD — залог того, что приложения будут работать быстрее, а пользоваться смартфоном в целом станет удобнее.

Надежная конструкция для использования в экстремальных условиях

Карты памяти SanDisk Extreme PRO microSDHC™ и microSDXC™ UHS-I ударопрочны и водонепроницаемы, устойчивы к перепадам температур и воздействию рентгеновских лучей3. Наслаждайтесь приключениями, не беспокоясь о надежности карты памяти.

Оговорки

Не все устройства поддерживают формат microSDXC. За более подробной информацией по этому вопросу рекомендуем обратиться к производителю вашей цифровой камеры.