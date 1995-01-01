Карта памяти SanDisk MicroSDXC 256GB Extreme PRO V30 U3 A2 200/140 МБ/с, с адаптером
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Характеристики
Описание
Карта памяти microSDXC™ обеспечивает исключительно высокую скорость для быстрой передачи данных, работы приложений и видео в формате 4K UHD.2 Эта высокоскоростная карта Extreme Pro microSD SDXC, идеальная для смартфонов на базе Android™, экшн-камер и дронов, записывает видео в формате 4K UHD, поддерживает видео Full HD и фотографии с высоким разрешением. Сверхбыстрая карта памяти SanDisk Extreme PRO microSDXC™ читает данные со скоростью до 200 МБ/с8 и записывает со скоростью до 140 МБ/с.8 Кроме того, она имеет класс скорости A2, благодаря чему приложения будут работать быстрее и пользоваться смартфоном станет еще удобнее.5
- Емкость: 256 ГБ
- Совместимость: с устройствами, поддерживающими SDXC или SDXC UHS-I
- Габариты (Д х Ш х В): 1.02 x 14.99 x 10.92 мм
- Скорость последовательного чтения: до 200 Mбайт/с
- Скорость последовательной записи: до 140 Mбайт/с
Оптимизация рабочих процессов
Благодаря технологии SanDisk QuickFlow9 эта карта памяти оптимизирует быстродействие для быстрого переноса данных со скоростью чтения до 200 МБ/с8 (64 ГБ–1 ТБ). Используйте вместе с устройством чтения карт SanDisk Professional PRO-READER SD и microSD™ (приобретается отдельно) для достижения максимальной скорости.
Скорость записи до 140 МБ/с
Снимайте динамичные фотосюжеты и видео в формате 4K UHD2 благодаря скорости записи до 140 МБ/с.8 Снимайте больше и быстрее с картой памяти SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I.
Превосходно подходит для съемки видео в формате 4K UHD
Это идеальное решение для съемки во время активного отдыха, поездок на выходных и спортивных мероприятий, где ценен каждый кадр. Скоростной класс 3 по стандарту UHS (U3) и скоростной класс видео 30 (V30) карты памяти SanDisk Extreme PRO microSD UHS-I емкостью до 1 ТБ1 означают, что с ее помощью можно записывать видео с разрешением 4K UHD2 и Full HD без помех.4
Загружайте приложения быстрее с A2
Спецификация A25 карты SanDisk Extreme PRO microSD — залог того, что приложения будут работать быстрее, а пользоваться смартфоном в целом станет удобнее.
Надежная конструкция для использования в экстремальных условиях
Карты памяти SanDisk Extreme PRO microSDHC™ и microSDXC™ UHS-I ударопрочны и водонепроницаемы, устойчивы к перепадам температур и воздействию рентгеновских лучей3. Наслаждайтесь приключениями, не беспокоясь о надежности карты памяти.
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.
- Требуется совместимое устройство. Поддержка разрешений Full HD (1920 x 1080) и 4K UHD (3840 x 2160) зависит от используемого устройства, свойств файлов и других факторов. См. www.sandisk.com/HD
- Только карта памяти. Дополнительные сведения и информация по ограничениям приводятся на странице www.sandisk.com/proof.
- Класс скорости UHS 3 (U3) обозначает производительность, необходимую для записи видео в режиме реального времени на устройствах, поддерживающих UHS. Класс скорости видео 30 (V30) соответствует устойчивой скорости видеозаписи 30 МБ/с и обозначает производительность, необходимую для записи видео в режиме реального времени на устройства, поддерживающие стандарт скорости UHS. См. www.sdcard.org/consumers/speed.
- ТОЛЬКО для моделей емкостью 64 ГБ–1 ТБ: класс быстродействия А2: чтение — 4000 операций ввода/вывода в секунду, запись — 2000 операций ввода/вывода в секунду. Для моделей емкостью 32 ГБ: класс быстродействия А1: чтение — 1500 операций ввода/вывода в секунду, запись — 500 операций ввода/вывода в секунду. Результат зависит от устройства, типа приложения и других факторов.
- При наличии регистрации и выполнении применимых положений и условий.
- www.sandisk.com/wug
- Для моделей емкостью 256 ГБ–1 ТБ: скорость чтения до 200 МБ/с. При разработке использовалась собственная технология, позволяющая добиться скорости выше 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 140 МБ/с. Для моделей емкостью 64 ГБ–128 ГБ: скорость чтения до 200 МБ/с. При разработке использовалась собственная технология, позволяющая добиться скорости выше 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 90 МБ/с. Для моделей емкостью 32 ГБ: скорость чтения до 100 МБ/с; скорость записи до 90 МБ/с. Данные получены в ходе тестирования, проведенного компанией SanDisk; скорость работы может быть ниже в зависимости от интерфейса устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.
- Технология SanDisk® QuickFlow™ доступна в моделях емкостью 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.
- 30-летняя гарантия в Германии, Канаде и других регионах, где не признается пожизненная гарантия. См. Гарантия | Western Digital