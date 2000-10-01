Выдающаяся производительность, исключительные возможности

Карта памяти Lexar Professional Silver Plus microSDXC UHS-I обладает исключительной скоростью чтения/записи (до 205 МБ/с и 150 МБ/с соответственно) и поддерживает бесперебойную запись видео в формате Full HD и 4K. В сочетании с кардридером Lexar RW310x достигается максимальная скорость чтения, что значительно сокращает время ожидания передачи данных. Надежная, долговечная и совместимая, она идеально подходит для дронов, экшн-камер, портативных консолей и многого другого.

Производительность, когда это важно

Благодаря максимальной скорости чтения 205 МБ/с вы cможете быстро передавать данные, забыв о длительном ожидании. Максимальная скорость записи 150 МБ/с позволяет делать длинные серии снимков, не упуская ни одного кадра.

Видеозапись с такой же детализацией, как и вы

Карта памяти Lexar Professional Silver Plus microSDXC UHS-I с рейтингом V30 создана для плавной съемки видео в формате Ultra HD до 4K 60 кадров в секунду.

Широкая совместимость

Протестировано на совместимость с устройствами DJI, GoPro, Nintendo, SteamDeck и другими устройствами.

Достаточно прочная

Созданная долговечной, карта устойчива к износу, перепадам температуры, рентгеновскому излучению, вибрации, магнитному воздействию, ударам и падениям. Поэтому вы можете быть уверены в результате, когда берете ее с собой куда угодно.

Гарантия спокойствия

Бесплатный инструмент восстановления Lexar Recovery Tool поможет вам вернуть случайно удаленные файлы.

Тщательно протестировано

Все продукты Lexar проходят тщательное тестирование в лабораториях качества Lexar Quality Labs, где используются тысячи различных камер и других цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности.

Характеристики

Формат: microSDXC UHS-I

Емкость: 1 ТБ*

Производительность: скорость чтения до 205 МБ/с, скорость записи до 150 МБ/с

Класс скорости: V30, A2​

Рабочая температура: от -25°C до 85°C

Температура хранения: от -40°C до 85°C

Водонепроницаемость: IPX7, погружение на глубину 1 м на 30 минут

Защита от рентгеновского излучения: до 100 мГр (эквивалентно облучению рентгеновским аппаратом в аэропорту).

Антивибрационная стойкость: 10-2000 Гц.

Антимагнитная стойкость: 15000 Гаусс.

Ударопрочность: 1500G.

Защита от падения: с высоты 1,5 м.

Износостойкость: до 10 000 циклов подключения и отключения.

Размеры (Д x Ш x В): 15 х 11 х 1 мм

Вес: 0.4 г

Примечания:

* 1 ГБ равен 1 миллиарду байт. Фактический объем свободной памяти может отличаться.