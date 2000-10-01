Карта памяти Lexar MicroSDXC 1TB Lexar Professional Silver Plus UHS-I U3 A2 V30 (205/150 MB/s)
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Характеристики
Описание
Выдающаяся производительность, исключительные возможности
Карта памяти Lexar Professional Silver Plus microSDXC UHS-I обладает исключительной скоростью чтения/записи (до 205 МБ/с и 150 МБ/с соответственно) и поддерживает бесперебойную запись видео в формате Full HD и 4K. В сочетании с кардридером Lexar RW310x достигается максимальная скорость чтения, что значительно сокращает время ожидания передачи данных. Надежная, долговечная и совместимая, она идеально подходит для дронов, экшн-камер, портативных консолей и многого другого.
Производительность, когда это важно
Благодаря максимальной скорости чтения 205 МБ/с вы cможете быстро передавать данные, забыв о длительном ожидании. Максимальная скорость записи 150 МБ/с позволяет делать длинные серии снимков, не упуская ни одного кадра.
Видеозапись с такой же детализацией, как и вы
Карта памяти Lexar Professional Silver Plus microSDXC UHS-I с рейтингом V30 создана для плавной съемки видео в формате Ultra HD до 4K 60 кадров в секунду.
Широкая совместимость
Протестировано на совместимость с устройствами DJI, GoPro, Nintendo, SteamDeck и другими устройствами.
Достаточно прочная
Созданная долговечной, карта устойчива к износу, перепадам температуры, рентгеновскому излучению, вибрации, магнитному воздействию, ударам и падениям. Поэтому вы можете быть уверены в результате, когда берете ее с собой куда угодно.
Гарантия спокойствия
Бесплатный инструмент восстановления Lexar Recovery Tool поможет вам вернуть случайно удаленные файлы.
Тщательно протестировано
Все продукты Lexar проходят тщательное тестирование в лабораториях качества Lexar Quality Labs, где используются тысячи различных камер и других цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности.
Характеристики
- Формат: microSDXC UHS-I
- Емкость: 1 ТБ*
- Производительность:
- скорость чтения до 205 МБ/с,
- скорость записи до 150 МБ/с
- Класс скорости: V30, A2
- Рабочая температура: от -25°C до 85°C
- Температура хранения: от -40°C до 85°C
- Водонепроницаемость: IPX7, погружение на глубину 1 м на 30 минут
- Защита от рентгеновского излучения: до 100 мГр (эквивалентно облучению рентгеновским аппаратом в аэропорту).
- Антивибрационная стойкость: 10-2000 Гц.
- Антимагнитная стойкость: 15000 Гаусс.
- Ударопрочность: 1500G.
- Защита от падения: с высоты 1,5 м.
- Износостойкость: до 10 000 циклов подключения и отключения.
- Размеры (Д x Ш x В): 15 х 11 х 1 мм
- Вес: 0.4 г
Примечания:
* 1 ГБ равен 1 миллиарду байт. Фактический объем свободной памяти может отличаться.