Высокоскоростные карты памяти серии Inspire от Silicon Power обеспечивают бесперебойную запись 4К видео и быстрое копирование данных. Сертификация А2 означает, что они отлично подходят для устройств на ОС Android: быстрая загрузка приложений и мобильный гейминг без лагов. Карты стандарта MicroSDXC также могут использоваться с экшен-камерами, дронами, мобильными консолями, отдельными моделями фотоаппаратов. Класс скорости U3 / V30 – стабильная запись со скоростью не менее 30 Мбайт/с (240 Мбит/с) вплоть до полного исчерпания свободного места. Высококачественная 3D TLC NAND flash память прослужит вам долгие годы.

Карты Inspire защищены от воды, падений, экстремальных температур, рентгеновского излучения, магнитных полей.

Характеристики

Формат: microSD

Емкость: 128 Гб*

Максимальная скорость чтения: 170 МБ/с**

Максимальная скорость записи: 150 МБ/с**

Минимальная гарантированная скорость записи: 30 МБ/с

Скоростные сертификации: C10, UHS-I U3, V30, A2

Долговечность: 10 000 циклов установки

Рабочая температура: 0° ~ 70°C

Температура хранения: -40° ~ 85°C

Рабочее напряжение: 2.7В ~ 3.6В

Размеры: 15 x 11 x 1 мм

Вес: 0.3 г

Комплектация: только карта, SD адаптер в комплект не входит

Примечания:

* Доступная пользователю емкость приблизительно на 10% меньше.

** Максимальная скорость чтения / записи достигается при использовании с устройствами, поддерживающими стандарт DDR200.