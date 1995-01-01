Карта памяти Silicon Power MicroSDXC 128GB Inspire UHS-I V30 / U3 A2 170/150MB/s
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Характеристики
Описание
Высокоскоростные карты памяти серии Inspire от Silicon Power обеспечивают бесперебойную запись 4К видео и быстрое копирование данных. Сертификация А2 означает, что они отлично подходят для устройств на ОС Android: быстрая загрузка приложений и мобильный гейминг без лагов. Карты стандарта MicroSDXC также могут использоваться с экшен-камерами, дронами, мобильными консолями, отдельными моделями фотоаппаратов. Класс скорости U3 / V30 – стабильная запись со скоростью не менее 30 Мбайт/с (240 Мбит/с) вплоть до полного исчерпания свободного места. Высококачественная 3D TLC NAND flash память прослужит вам долгие годы.
Карты Inspire защищены от воды, падений, экстремальных температур, рентгеновского излучения, магнитных полей.
Характеристики
- Формат: microSD
- Емкость: 128 Гб*
- Максимальная скорость чтения: 170 МБ/с**
- Максимальная скорость записи: 150 МБ/с**
- Минимальная гарантированная скорость записи: 30 МБ/с
- Скоростные сертификации: C10, UHS-I U3, V30, A2
- Долговечность: 10 000 циклов установки
- Рабочая температура: 0° ~ 70°C
- Температура хранения: -40° ~ 85°C
- Рабочее напряжение: 2.7В ~ 3.6В
- Размеры: 15 x 11 x 1 мм
- Вес: 0.3 г
- Комплектация: только карта, SD адаптер в комплект не входит
Примечания:
* Доступная пользователю емкость приблизительно на 10% меньше.
** Максимальная скорость чтения / записи достигается при использовании с устройствами, поддерживающими стандарт DDR200.