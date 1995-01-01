Молниеносная передача данных. Удобство хранения. Будущее уже наступило.

Записывайте захватывающие видео от первого лица в формате 5K и видео с воздуха в формате 4K UHD, а также увеличивайте объем памяти устройств на базе Android, ноутбуков и портативных игровых консолей с помощью карты SANDISK Extreme GO microSD UHS-I, скорость чтения до 240 МБ/с и скорость записи до 120 МБ/с. Карта, получившая высокий рейтинг A2 за быстродействие, обеспечивает мгновенную загрузку приложений, а также более плавную и эффективную работу устройства. Карты SanDisk Extreme GO microSD UHS-I, разработанные, изготовленные и прошедшие испытания с учетом длительной эксплуатации, позволят надежно сохранить каждый снимок.

Снимайте масштабные картины в форматах 5K и 4K UHD

Создавайте потрясающие видео от первого лица в формате 5K, ведите аэросъемку в формате 4K UHD, оцените четкие фотографии высокого разрешения, а также видео соответствующее классам скорости U3 и V30. Снимайте с безупречной точностью кадр за кадром в режиме серийной съемки и фиксируйте неуловимые моменты в формате замедленной съемки Full HD, раскрывая свой творческий потенциал.

Прочность, которой можно доверять

Карты SANDISK microSD созданы для работы в экстремальных условиях и отличаются термостойкостью, влагостойкостью, водонепроницаемостью, ударопрочностью, устойчивостью к падениям, износостойкостью, устойчивостью к рентгеновскому излучению и воздействию магнитных полей.

Приложение SANDISK для удобства управления контентом

С помощью приложения SANDISK для настольных устройств или мобильных устройств на базе Android можно легко создавать резервные копии, упорядочивать и передавать фотографии и видео. Независимо от того, используете ли вы слот для карты microSD на телефоне или кардридер, приложение SANDISK значительно упростит централизованное управление контентом.

Рассчитаны на длительный срок службы

Карты SANDISK, защищенные ограниченной гарантией на весь срок службы, отличаются невероятно длительным сроком эксплуатации. Наше собственное производство флэш-памяти NAND и запатентованные технологии управления флэш-памятью обеспечивают высокую стабильность, а тщательное тестирование помогает гарантировать безупречную работу с совместимыми устройствами.

Характеристики:

Формат: microSDXC

Емкость: 128 Гб

Интерфейс: UHS-I

Скорость чтения: до 240 МБ/с

Скорость записи: до 120 МБ/с

Примечания: