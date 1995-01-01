Карта памяти SanDisk MicroSDXC 128GB Extreme GO UHS-I V30 A2 240/120 МБ/с
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Характеристики
Описание
Молниеносная передача данных. Удобство хранения. Будущее уже наступило.
Записывайте захватывающие видео от первого лица в формате 5K и видео с воздуха в формате 4K UHD, а также увеличивайте объем памяти устройств на базе Android, ноутбуков и портативных игровых консолей с помощью карты SANDISK Extreme GO microSD UHS-I, скорость чтения до 240 МБ/с и скорость записи до 120 МБ/с. Карта, получившая высокий рейтинг A2 за быстродействие, обеспечивает мгновенную загрузку приложений, а также более плавную и эффективную работу устройства. Карты SanDisk Extreme GO microSD UHS-I, разработанные, изготовленные и прошедшие испытания с учетом длительной эксплуатации, позволят надежно сохранить каждый снимок.
Снимайте масштабные картины в форматах 5K и 4K UHD
Создавайте потрясающие видео от первого лица в формате 5K, ведите аэросъемку в формате 4K UHD, оцените четкие фотографии высокого разрешения, а также видео соответствующее классам скорости U3 и V30. Снимайте с безупречной точностью кадр за кадром в режиме серийной съемки и фиксируйте неуловимые моменты в формате замедленной съемки Full HD, раскрывая свой творческий потенциал.
Прочность, которой можно доверять
Карты SANDISK microSD созданы для работы в экстремальных условиях и отличаются термостойкостью, влагостойкостью, водонепроницаемостью, ударопрочностью, устойчивостью к падениям, износостойкостью, устойчивостью к рентгеновскому излучению и воздействию магнитных полей.
Приложение SANDISK для удобства управления контентом
С помощью приложения SANDISK для настольных устройств или мобильных устройств на базе Android можно легко создавать резервные копии, упорядочивать и передавать фотографии и видео. Независимо от того, используете ли вы слот для карты microSD на телефоне или кардридер, приложение SANDISK значительно упростит централизованное управление контентом.
Рассчитаны на длительный срок службы
Карты SANDISK, защищенные ограниченной гарантией на весь срок службы, отличаются невероятно длительным сроком эксплуатации. Наше собственное производство флэш-памяти NAND и запатентованные технологии управления флэш-памятью обеспечивают высокую стабильность, а тщательное тестирование помогает гарантировать безупречную работу с совместимыми устройствами.
Характеристики:
- Формат: microSDXC
- Емкость: 128 Гб
- Интерфейс: UHS-I
- Скорость чтения: до 240 МБ/с
- Скорость записи: до 120 МБ/с
Примечания:
- Не все устройства поддерживают microSDXC. Для получения более подробной информации обратитесь к производителю устройства.
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. 1 ТБ = 1 000 000 000 000 байт. Фактический объем памяти пользователя меньше.
- Скорость чтения / записи, разработанная с использованием запатентованной технологии для достижения скоростей, превышающих UHS-I 104 МБ/с, требует совместимых устройств, способных достигать таких скоростей. На основе внутренних испытаний; производительность может быть ниже в зависимости от хост-устройства, интерфейса, условий использования и других факторов.
- Поддержка видео Full HD (1920x1080), 4K UHD (3840 x 2160) и 5K (5120 x 2880) может варьироваться в зависимости от хост-устройства, атрибутов файла и других факторов.
- UHS Video Speed Class 30 (V30), устойчивая скорость захвата видео 30 МБ/с, и UHS Speed Class 3 обозначают вариант производительности, предназначенный для поддержки записи видео в реальном времени с помощью хост-устройств с поддержкой UHS.
- Технология SANDISK QuickFlow доступна только для карт памяти емкостью 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.
- Производительность A2 составляет 4000 операций чтения в секунду, 2000 операций записи в секунду. Результаты могут варьироваться в зависимости от хост-устройства, типа приложения и других факторов.