Карта памяти SanDisk MicroSDXC 128GB Sandisk Extreme A2 C10 V30 UHS-I U3 190/90MB/s, без адаптера
Код товара : УТ-00061521
Артикул : SDSQXAA-128G-GN6MA/N
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Гарантия производителя 30 лет
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Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
Micro SD
Объем памяти (Гб)
128
Описание
Быстрая передача данных
Благодаря технологии SanDisk QuickFlow10 эта карта памяти оптимизирует быстродействие для быстрого переноса данных со скоростью чтения до 190 МБ/с.9 Используйте вместе с устройством чтения карт SanDisk Professional PRO-READER SD и microSD (приобретается отдельно) для достижения максимальной скорости.
Скорость записи до 90 МБ/с
Снимайте динамичные фотосюжеты или видео в формате 4K UHD2 благодаря скорости записи до 90 МБ/с.9 Снимайте больше и быстрее с картой памяти SanDisk Extreme® microSDXC™ UHS-I.
Отличный вариант для съемки видео 4K UHD2
Это идеальное решение для съемки во время активного отдыха, поездок на выходных и спортивных мероприятий, где ценен каждый кадр. Скоростной класс 3 по стандарту UHS (U3) и скоростной класс видео 30 (V30) карты памяти SanDisk Extreme® microSD™ UHS-I емкостью до 1 ТБ1 означают, что с ее помощью можно записывать видео с разрешением 4K UHD и Full HD без помех.5
Загружайте приложения быстрее с A2
Спецификация A27 карты SanDisk Extreme microSD — залог того, что приложения будут работать быстрее, а пользоваться смартфоном в целом станет удобнее.
Надежная конструкция для использования в экстремальных условиях
Карты памяти SanDisk Extreme microSDHC и microSDXC UHS-I ударопрочны и водонепроницаемы, устойчивы к перепадам температур и воздействию рентгеновских лучей4. Наслаждайтесь приключениями и не беспокойтесь о надежности карты памяти.
- Емкость: 128 ГБ
- Совместимость: со всеми устройствами, поддерживающими microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I и microSDXC UHS-I
- Габариты (Д х Ш х В): 1.02 x 14.99 x 10.92 мм
- Скорость последовательного чтения: до 190МБ/с
- Скорость последовательной записи: до 90МБ/с
Оговорки
Не все устройства поддерживают формат карт памяти microSDXC. Дополнительную информацию можно получить у производителя устройства.
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.
- Требуется совместимое устройство. Поддержка разрешений Full HD (1920 x 1080) и 4K UHD (3840 x 2160) зависит от используемого устройства, свойств файлов и других факторов. См. www.sandisk.com/HD
- Требуются установка и загрузка. См. www.sandisk.com/memoryzone
- Только карта памяти. Дополнительные сведения и информация по ограничениям приводятся на странице www.sandisk.com/proof.
- Класс скорости UHS 3 (U3) обозначает производительность, необходимую для записи видео в режиме реального времени на устройствах, поддерживающих UHS. Класс скорости видео 30 (V30) соответствует устойчивой скорости видеозаписи 30 МБ/с и обозначает производительность, необходимую для записи видео в режиме реального времени на устройства, поддерживающие стандарт скорости UHS. См. www.sdcard.org/consumers/speed.
- При наличии регистрации и выполнении применимых положений и условий.
- Для моделей емкостью 64 ГБ–1 ТБ: класс быстродействия А2: чтение — 4000 операций ввода/вывода в секунду, запись — 2000 операций ввода/вывода в секунду. Для моделей емкостью 32 ГБ: класс быстродействия А1: чтение — 1500 операций ввода/вывода в секунду, запись — 500 операций ввода/вывода в секунду. Результат зависит от устройства, типа приложения и других факторов.
- Сравнение основано на внутреннем тестировании карты SanDisk Extreme® microSDXC™ UHS-l, которая сравнивалась с существующими картами UHS-l с заявленным быстродействием 100 МБ/с. Результаты зависят от используемого устройства, свойств файлов и других факторов.
- Для моделей емкостью 256 ГБ–1 ТБ: скорость чтения до 190 МБ/с. Разработано с использованием собственной технологии, предполагающей превышение скорости 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 130 МБ/с. Для моделей емкостью 128 ГБ: скорость чтения до 190 МБ/с. Разработано с использованием собственной технологии, предполагающей превышение скорости 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 90 МБ/с. Для моделей емкостью 64 ГБ: скорость чтения до 170 МБ/с. Разработано с использованием собственной технологии, предполагающей превышение скорости 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 80 МБ/с. Для моделей емкостью 32 ГБ: скорость чтения до 100 МБ/с; скорость записи до 60 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от интерфейса устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.
- Технология SanDisk® QuickFlow™ доступна в моделях емкостью 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.
- 30-летняя гарантия в Германии, Канаде и других регионах, где не признается пожизненная гарантия. См. Гарантия | Western Digital