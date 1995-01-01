Карта памяти Kingston MicroSDXC 128GB Canvas Select Plus Gen3 UHS-I U1 A1, с адаптером SD
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Характеристики
Описание
Карты памяти Canvas Select Plus microSD совместимы с Android устройствами и обеспечивают производительность класса A1. Они предлагают надежную скорость и значительную емкость, что позволяет быстрее загружать приложения и сохранять все необходимые фото и видео. Обладая высокой производительностью, скоростью и долговечностью, карты памяти Canvas Select Plus microSD отличаются надежностью, поэтому их можно брать с собой куда угодно и не волноваться за сохранность фото, видео и других файлов.
Карты памяти успешно прошли комплексные тестирования на водонепроницаемость и устойчивость к температурам и рентгеновскому излучению.3
Характеристики
- Емкость2: 128 ГБ
- Интерфейс и классы скорости: UHS-I, Class 10, U1, Video Class 10, A1
- Производительность1: 150 МБ/с (чтение)
- Габариты microSDXC карты: 11 x 15 x 1 мм
- Габариты SD переходника: 24 x 32 x 2.1 мм
- Файловая система: exFAT
- Рабочая температура: От -25 до +85 °C
- Температура хранения: От -40 до +85 °C
- Напряжение питания: 3.3 В
1. По результатам внутренних тестирований. Эксплуатационные характеристики зависят от устройства, к которому подключается карта. Разработано с использованием собственных технологий Kingston для достижения скорости до 150 МБ/с, что превышает спецификацию UHS-I (104 МБ/с). Для некоторых емкостей скорость записи может быть ниже. Для обеспечения полной производительности требуется картридер MobileLite Plus Reader.
2. Часть указанного объёма флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по флеш-памяти.
3. Сертификация по стандарту IEC/EN 60529 IPX7: подтвержденная защита от непрерывного погружения в воду на глубину до 1 м на время до 30 минут. Диапазон рабочих температур от -25 до +85 °C. Защита от рентгеновского облучения в соответствии со стандартом ISO 7816-1.