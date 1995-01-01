Революционная скорость и исключительная надежность

Будьте готовы к следующему кадру с картой памяти SANDISK Extreme PRO microSD UHS-I. Снимайте невероятные видео в 5K и 4K UHD, расширяйте память вашего устройства Android, ноутбука и портативной игровой консоли. Оптимизируйте процесс выгрузки с помощью технологии SANDISK QuickFlow, обеспечивающей скорость чтения до 100 МБ/с и скорость записи до 90 МБ/с. А также управляйте, организуйте и создавайте резервные копии своего контента проще с помощью приложения SANDISK.

Скоростные барьеры снова преодолены

Оптимизируйте процесс выгрузки данных благодаря невероятно высокой скорости чтения до 100 МБ/с и скорости записи до 90 МБ/с. Оставайтесь в рабочем режиме благодаря более быстрой передаче данных и минимальному времени простоя.

Максимально используйте огромную емкость

Наслаждайтесь длительными видео, делайте тысячи снимков и храните больше данных на своем устройстве Android, ноутбуке или портативной игровой консоли.

Надежность, на которую можно положиться

Карты памяти SANDISK microSD разработаны для работы везде, где вас вдохновляет вдохновение. Они устойчивы к перепадам температуры, влажности, воде, ударам, падениям, воздействию магнитов, рентгеновского излучения и механическому износу.

Приложение SANDISK для удобного управления контентом

Легко создавайте резервные копии, организуйте и передавайте свои фотографии и видео с помощью настольного приложения SANDISK или мобильного приложения для Android.

Создано для долговечной работы

Наше собственное производство флэш-памяти NAND и запатентованные технологии управления флэш-памятью обеспечивают исключительную стабильность, а тщательное тестирование гарантирует безупречную работу с совместимыми устройствами.

Характеристики:

Формат: microSDHC

Емкость: 32 Гб

Интерфейс: UHS-I

Скорость чтения: до 100 МБ/с

Скорость записи: до 90 МБ/с

Примечания: