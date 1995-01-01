Карта памяти SanDisk MicroSDHC 32GB Extreme PRO UHS-I V30 A1 100/90 МБ/с
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Характеристики
Описание
Революционная скорость и исключительная надежность
Будьте готовы к следующему кадру с картой памяти SANDISK Extreme PRO microSD UHS-I. Снимайте невероятные видео в 5K и 4K UHD, расширяйте память вашего устройства Android, ноутбука и портативной игровой консоли. Оптимизируйте процесс выгрузки с помощью технологии SANDISK QuickFlow, обеспечивающей скорость чтения до 100 МБ/с и скорость записи до 90 МБ/с. А также управляйте, организуйте и создавайте резервные копии своего контента проще с помощью приложения SANDISK.
Скоростные барьеры снова преодолены
Оптимизируйте процесс выгрузки данных благодаря невероятно высокой скорости чтения до 100 МБ/с и скорости записи до 90 МБ/с. Оставайтесь в рабочем режиме благодаря более быстрой передаче данных и минимальному времени простоя.
Максимально используйте огромную емкость
Наслаждайтесь длительными видео, делайте тысячи снимков и храните больше данных на своем устройстве Android, ноутбуке или портативной игровой консоли.
Надежность, на которую можно положиться
Карты памяти SANDISK microSD разработаны для работы везде, где вас вдохновляет вдохновение. Они устойчивы к перепадам температуры, влажности, воде, ударам, падениям, воздействию магнитов, рентгеновского излучения и механическому износу.
Приложение SANDISK для удобного управления контентом
Легко создавайте резервные копии, организуйте и передавайте свои фотографии и видео с помощью настольного приложения SANDISK или мобильного приложения для Android.
Создано для долговечной работы
Наше собственное производство флэш-памяти NAND и запатентованные технологии управления флэш-памятью обеспечивают исключительную стабильность, а тщательное тестирование гарантирует безупречную работу с совместимыми устройствами.
Характеристики:
- Формат: microSDHC
- Емкость: 32 Гб
- Интерфейс: UHS-I
- Скорость чтения: до 100 МБ/с
- Скорость записи: до 90 МБ/с
Примечания:
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. 1 ТБ = 1 000 000 000 000 байт. Фактический объем памяти пользователя меньше.
- Скорость чтения / записи, разработанная с использованием запатентованной технологии для достижения скоростей, превышающих UHS-I 104 МБ/с, требует совместимых устройств, способных достигать таких скоростей. На основе внутренних испытаний; производительность может быть ниже в зависимости от хост-устройства, интерфейса, условий использования и других факторов.
- Поддержка видео Full HD (1920x1080), 4K UHD (3840 x 2160) и 5K (5120 x 2880) может варьироваться в зависимости от хост-устройства, атрибутов файла и других факторов.
- UHS Video Speed Class 30 (V30), устойчивая скорость захвата видео 30 МБ/с, и UHS Speed Class 3 обозначают вариант производительности, предназначенный для поддержки записи видео в реальном времени с помощью хост-устройств с поддержкой UHS.
- Технология SANDISK QuickFlow доступна только для карт памяти емкостью 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.