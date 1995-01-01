Карта памяти microSDHC Sandisk предназначена для мобильных телефонов, некоторых компактных фотоаппаратов и экшен-видеокамер. Скорость записи Class 10 / UHS-I обеспечивает возможность записывать Full HD видео с высоким битрейтом, быстро копировать большие объемы фотографий и тому подобных файлов.

Скорость чтения: до 100 Мбайт/с

Скорость записи: не менее 10 Мбайт/с

Адаптер SD - нет

Карты SanDisk® совместимы со смартфонами и планшетами под управлением Android.

Приложение SanDisk Memory Zone, доступное в магазине приложений Google Play™, дает возможность просматривать все файлы с вашего телефона, получать к ним доступ и выполнять их резервное копирование. Это приложение также может автоматически перемещать файлы с устройства на карту памяти, чтобы освободить место.

Высокая надежность: карты Sandisk Ultra выдерживают нахождение в пресной и соленой воде до 72 часов (глубина до 1м, IEC 529 IPX7), выдерживают экстремальные температуры (от -25° до 85° С), нечувствительны к воздействию рентгеновского излучения (стандартный сканер аэропорта) и магнитного поля (до 5000 Гаусс).