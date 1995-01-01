Major IV – культовые наушники от Marshall с более чем 80 часами беспроводного воспроизведения, беспроводной зарядкой и улучшенным эргономичным дизайном. Амбушюры из искусственной кожи плотно прилегают к ушным раковинам, устраняя посторонние шумы. Оголовье регулируется в зависимости от размеров головы. Наушники накладного типа обеспечивают чувствительность 99 дБ и поддерживают Bluetooth 5.0. Встроенный микрофон дает возможность говорить по громкой связи. Подзаряжать наушники можно через разъем USB Type-C при помощи USB-кабеля, который идет в комплекте с аудиокабелем.

Фирменный звук

Major IV обеспечивает звук характерный для Marshall, которого вы и ожидали. В Major IV заложены более чем 55-летние знания о взрывном звуке. Специально настроенные динамические драйверы обеспечивают ревущие басы, плавные средние и блестящие высокие частоты для богатого, непревзойденного звука, который вы никогда не захотите отключать.

80+ часов

Major IV обеспечивает более 80 часов беспроводного воспроизведения с возможностью быстрой зарядки – всего 15 минут зарядки обеспечат вам 15 часов прослушивания. Это наушники, действительно рассчитанные на долгую жизнь.

Беспроводная зарядка

Major IV можно заряжать по беспроводной сети, поэтому теперь заряжать и уходить стало проще, чем когда-либо. Вы можете аккуратно положить наушники на зарядную площадку, а матовая силиконовая окантовка на ушной крышке гарантирует, что они не будут двигаться. Тратьте меньше времени на поиски зарядного устройства в путанице проводов и больше времени на прослушивание музыки. В коробке вы получите зарядный кабель USB-C. Подушка для беспроводной зарядки в комплект не входит.

Культовый дизайн

Major IV сочетает в себе повышенную комфортную эксплуатацию с классическими элементами Marshall, создавая культовый и инновационный дизайн. Новый складной зажим означает, что Major IV складывается в еще более компактный размер, а ушные вкладыши защищены от чрезмерного износа. Он отличается тактильной и эффективной кнопкой управления, текстурированным черным винилом и надписью Marshall, а также прочностью, необходимой для повседневной жизни.

Характеристики