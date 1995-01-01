Беспроводные наушники Marshall Electronics Major IV, коричневые
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Характеристики
Описание
Major IV – культовые наушники от Marshall с более чем 80 часами беспроводного воспроизведения, беспроводной зарядкой и улучшенным эргономичным дизайном. Амбушюры из искусственной кожи плотно прилегают к ушным раковинам, устраняя посторонние шумы. Оголовье регулируется в зависимости от размеров головы. Наушники накладного типа обеспечивают чувствительность 99 дБ и поддерживают Bluetooth 5.0. Встроенный микрофон дает возможность говорить по громкой связи. Подзаряжать наушники можно через разъем USB Type-C при помощи USB-кабеля, который идет в комплекте с аудиокабелем.
Фирменный звук
Major IV обеспечивает звук характерный для Marshall, которого вы и ожидали. В Major IV заложены более чем 55-летние знания о взрывном звуке. Специально настроенные динамические драйверы обеспечивают ревущие басы, плавные средние и блестящие высокие частоты для богатого, непревзойденного звука, который вы никогда не захотите отключать.
80+ часов
Major IV обеспечивает более 80 часов беспроводного воспроизведения с возможностью быстрой зарядки – всего 15 минут зарядки обеспечат вам 15 часов прослушивания. Это наушники, действительно рассчитанные на долгую жизнь.
Беспроводная зарядка
Major IV можно заряжать по беспроводной сети, поэтому теперь заряжать и уходить стало проще, чем когда-либо. Вы можете аккуратно положить наушники на зарядную площадку, а матовая силиконовая окантовка на ушной крышке гарантирует, что они не будут двигаться. Тратьте меньше времени на поиски зарядного устройства в путанице проводов и больше времени на прослушивание музыки. В коробке вы получите зарядный кабель USB-C. Подушка для беспроводной зарядки в комплект не входит.
Культовый дизайн
Major IV сочетает в себе повышенную комфортную эксплуатацию с классическими элементами Marshall, создавая культовый и инновационный дизайн. Новый складной зажим означает, что Major IV складывается в еще более компактный размер, а ушные вкладыши защищены от чрезмерного износа. Он отличается тактильной и эффективной кнопкой управления, текстурированным черным винилом и надписью Marshall, а также прочностью, необходимой для повседневной жизни.
Характеристики
- Размер динамиков: 40 мм
- Чувствительность динамиков: 99 дБ SPL (100 мВ @ 1 кГц)
- Сопротивление динамиков: 32 Ом
- Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
- Подключение: Bluetooth 5.0, аналоговый вход 3.5 мм
- Дальность действия в беспроводном режиме: до 10 м
- Управление: рукоятка-валкодер
- Микрофон: есть
- Эквалайзер: нет
- Подавление шума: нет
- Подключение к 2 устройствам: нет
- Защита от влаги: нет
- Время воспроизведения: до 80 часов,
- Зарядка: через USB-C, 15 мин. зарядки - 15 часов воспроизведения, полная зарядка за 3 часа
- Вес: 165 г
- Комплектация:
- Наушники
- Аудиокабель 3.5 мм
- USB-C кабель
- Документация