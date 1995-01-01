Универсальный держатель смартфона Manfrotto Twist Grip. Стильный аксессуар, разработанный для пользователей смартфонов, интересующихся фото- и видеосъемкой, и желающих увеличить потенциал своего девайса. Стандартный разъем 1/4'' для установки держателя на штатив, монопод или селфипод. В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки. Две силиконовые подушки надежно фиксируют устройство. Совместим с любым смартфоном, Диапазон регулировки 5-8 см. Элегантный итальянский дизайн, прочная и легкая алюминиевая конструкция, премиальное качество и удобство использования. Стильный аксессуар произведен в Италии и гарантирует надежную поддержку смартфона во время фото- и видеосъемки. Для расширения возможностей смартфона, рекомендуется дополнительно использовать рукоятку Manfrotto MTWISTGRIPH и планку-держатель Manfrotto MTWISTGRIPB. Вместе они образуют удобную конструкцию для съемки на смартфон.