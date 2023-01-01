Описание

Легкий дорожный чемодан MANFROTTO Pro Light Reloader Air-55 проходит по требованиям к ручной клади у основных международных авиакомпаний (в том числе, у Аэрофлота), поэтому вы сможете взять его с собой в салон, что значительно повышает сохранность содержимого. Большая глубина позволяет размещать камеры с батарейной ручкой вертикально, а также перевозить большие объективы (400/2.8, 600/4) или видеокамеры со сменной оптикой (EOS C100, C200).

Для снижения веса Pro Light Reloader Air-55 выполнен на пластиковом каркасе, но использует ударопрочный пластик (полипропилен, стекловолокно). Рип-стоп ткань предотвращает разрывы при контакте с острыми предметами.

Основное отделение организуется с помощью 19 разделителей: 14 небольших поперечных и 5 больших разделителей Manfrotto CPS. Для мелких аксессуаров предусмотрены внутренние карманы на крышке. Ноутбук и планшет располагаются в отдельном, защищенном от ударов кармане. Оба отделения: основное и отсек ноутбука можно закрыть на замок, соответствующий нормам безопасности TSA. Замок отпирается только ключом, вероятность случайного подбора кода исключена.

Штатив можно закрепить сбоку с помощью эластичной чаши для ножек и встроенного ремня. Колеса можно заменить самостоятельно.

Защита от воды: чемодан выполнен из синтетической ткани с водоотталкивающей пропиткой, которая надежно защищает при кратковременном нахождении под дождем. Для дополнительной защиты можно использовать нейлоновый чехол-дождевик.