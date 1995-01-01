Штатив Manfrotto Pixi Mini, черный
Код товара : УТ-00073918
Артикул : MTPIXIMII-B
3 990 ₽
Гарантия 1 год
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Описание
Небольшой штатив для компактных, беззеркальных камер и аксессуаров весом до 1 кг. В сложенном положении может использоваться как удобная рукоятка для записи видео. Управление очень простое: нажатие кнопки освобождает шаровую головку и позволяет изменить положение камеры: возможно вращение на 360° и наклон в пределах +/- 35°. Отпустив кнопку, вы фиксируете положение камеры.
Головка встроенная, несъемная, со стандартным винтом 1/4"-20.
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