Монопод Manfrotto Element MII Video, алюминиевый
Код товара : УТ-00055848
Артикул : MVMELMIIA4
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
нет в комплекте, винты 1/4"-20 и 3/8"-16
Материал
алюминий, пластик
Максимальная высота
128 см.
Максимальная нагрузка
16 кг
Длина в сложенном положении
50,5 см
Диаметр ног
12, 15.5, 19, 22.5, 26 мм
Физические характеристики
Вес
670 гр.
Вес (брутто), г
0.073
Описание
Видеомонопод Element MII ориентирован на любительскую видеосъемку начинающего видеографа и идеален для съемки динамических сюжетов, например, свадьбы, корпоративного видео, интервью, документальных фильмов, когда важны гибкость и точность управления. Компактный, легкий видеомонопод сочетает функциональность, интуитивно понятную настройку, точное управление. Он подходит для беззеркальных и зеркальных камер начального и среднего уровня.
Снабжен цанговыми фиксаторами. Они удобны в установке и регулировке положения ноги монопода, компактны и позволяют быстро разложить секции ноги. Цанговые фиксаторы идеально подходят для путешествий. Полностью складные ножки основания монопода делают его максимально компактным, удобным, чтобы его можно было взять с собой везде. Наклонное положение монопода можно использовать при работе на неровной поверхности. Это позволяет делать плавные проводки в различных условиях.
Видеомонопод обеспечивает особую плавность и контроль панорамирования, позволяет снимать под разными углами благодаря жидкостному картриджу в основании
Монопод выполнен в легком алюминиевом корпусе, отличается жесткостью в полностью разложенном состоянии, рассчитан на нагрузку до 16 кг. Полностью складные ножки и секционный дизайн делают его суперкомпактным. Рабочая высота в разложенном состоянии 128 см. Видеомонопод идеален для путешествий, гарантирует лучшую устойчивость в своем сегменте