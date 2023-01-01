Описание

Видеомонопод Element MII ориентирован на любительскую видеосъемку начинающего видеографа и идеален для съемки динамических сюжетов, например, свадьбы, корпоративного видео, интервью, документальных фильмов, когда важны гибкость и точность управления. Компактный, легкий видеомонопод сочетает функциональность, интуитивно понятную настройку, точное управление. Он подходит для беззеркальных и зеркальных камер начального и среднего уровня.

Снабжен цанговыми фиксаторами. Они удобны в установке и регулировке положения ноги монопода, компактны и позволяют быстро разложить секции ноги. Цанговые фиксаторы идеально подходят для путешествий. Полностью складные ножки основания монопода делают его максимально компактным, удобным, чтобы его можно было взять с собой везде. Наклонное положение монопода можно использовать при работе на неровной поверхности. Это позволяет делать плавные проводки в различных условиях.

Видеомонопод обеспечивает особую плавность и контроль панорамирования, позволяет снимать под разными углами благодаря жидкостному картриджу в основании

Монопод выполнен в легком алюминиевом корпусе, отличается жесткостью в полностью разложенном состоянии, рассчитан на нагрузку до 16 кг. Полностью складные ножки и секционный дизайн делают его суперкомпактным. Рабочая высота в разложенном состоянии 128 см. Видеомонопод идеален для путешествий, гарантирует лучшую устойчивость в своем сегменте