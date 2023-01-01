Штатив Manfrotto Befree Live с 2D видеоголовкой, клипсовый замок (MVKBFRL-LIVE)
Код товара : УТ-00031448
Артикул : MVKBFRL-LIVE
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Характеристики
Характеристики
Головка
2D Befree Live Fluid Head
Материал
Пластик, алюминий
Углы наклона ног
22°, 54°, 89°
Высота со сложенной центральной штангой, см
130
Максимальная нагрузка
4кг
Длина в сложенном положении
40 см
Диаметр ног
12, 15.5, 19, 22.5 мм
Физические характеристики
Вес
1750 г
Вес (брутто), г
0.275
Описание
Самый компактный видео штатив в комплекте с головой, предназначенный для видеографов-путешественников. Manfrotto Befree Live легко переносить благодаря его небольшим размерам и лаконичному дизайну. Он удовлетворяет растущий спрос пользователей на портативный легкий штатив для видеосъемки с помощью DSLR, компактных системных камер и небольших видеокамер.
Качественный компактный штатив для путешествий, который умещается в ручную кладь и рюкзак. Благодаря уникальному механизму складывания ноги идеально складываются вокруг головы и площадки. В закрытом положении этот штатив имеет длину всего 40 см, что делает его очень портативным.
Малый размер Befree Live, конечно, не сказывается на устойчивости штатива и качестве снимков. Благодаря новой жидкостной голове Befree Live Fluid Head с жидкостной системой панорамирования и наклонов обеспечивается очень плавное движение камеры, а благодаря скользящей видеоплощадке 501PL камера всегда остается идеально сбалансированной.
Голова оснащена двумя простыми фиксаторами для индивидуальной блокировки и разблокировки движения головы по горизонтальной и вертикальной плоскостям. Выдерживает нагрузку до 4кг, что позволяет использовать более тяжелое оборудование и обеспечивает безупречную устойчивость даже с более длинными зум-объективами.
Запатентованная система выбора угла наклона ног штатива Befree позволяет быстро выбрать один из двух вариантов. Благодаря центральной колонне с выравнивающей платформой обеспечивается максимальная гибкость при позиционировании и выравнивании камеры.